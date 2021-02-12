Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkiilerinde etkisini gösterdi. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Araçlar Bolu Dağı'nda düşük hızda seyrederken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-12 11:05:26



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