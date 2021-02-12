Bolu'da fahiş fiyat uygulayan 11 işletmeye 8 bin TL ceza

Bolu'da fahiş fiyat artışı denetimleri kapsamında tespit edilen 11 işletmeye 8 bin 136 TL idari para cezası

uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde başta gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki ücret artışları olmak üzere piyasadaki ürünlerin fiyat gelişmelerini yakından takip etmek amacıyla ulusal ve yerel marketlerde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim yaptı. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmada, 60 işletmede 785 ürünün fiyatları ve ücret etiketleri denetlenerek, 11 işletmeye 18 ürün hakkında Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıktan 8 bin 136 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucu en çok sebze meyve ile ayçiçeği yağı, tavuk ürünleri, yumurta, kuru bakliyat ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Bolu Ticaret İl Müdürlüğü’nce 2020 yılında 648 firmada 4 bin 915 ürün denetlendiği, 36 firmada 49 üründe aykırılık tespit edilerek toplam 26 bin 525 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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