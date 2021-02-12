Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)

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KAR ETKİSİNİ AZALTTI

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı öğleden sonra etkisini azalttı. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen yoldaki kar örtüsü karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN

2021-02-12 14:35:54



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