Bolu'da 6 köy okulunda yüz yüze eğitim başlıyor



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, merkeze bağlı 6 köy okulunda pazartesi günü itibari ile haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, pazartesi günü başlayacak olan 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 6 köy okulunda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi kararı aldı. Kararda şunlar kaydedildi:

"15.02.2021 tarihi itibariyle köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imamhatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında hıfzısıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Söz konusu 6 okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Covid-19 tedbirierine riayet edilerek, gerekli tüm tedbirlerin okul idareleri tarafından alınması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edilmesi, idareler ve öğretmenlerce titizlikle uygulanması ve takibinin yapılması koşuluyla Bakanlığın yazısında belirtilen sınıf kademelerinde haftanın beş günü yüz yüze eğitim şeklinde yapılabilmesine karar verilmiştir."

YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK OKULLAR

Merkez Dodurga Abdi Sın İlkokulu/Ortaokulu, Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Merkez Çobankaya Şehit Murat Paçal Ortaokulu/İlkokulu, Merkez Doğancı Ayşe-Yılmaz Becikoğlu Ortaokulu/İlkokulu, Merkez Çimento Çaydurt İlkokulu ve Merkez Alıçören OrtaokuluDHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-12 16:40:50



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