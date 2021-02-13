Kartalkaya'da oteller tatilde doldu



Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU Kartalkaya kayak merkezi sömestir tatilinde ilgi gördü. Pandemi önlemlerine uyulurken, tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otel sömestir tatili nedeniyle tatilcilere pandemi tedbirleri altında 3, 4, 5 günlük konaklama paketleri sundu. Toplam 2 bin yatak kapasiteli oteller tatil boyunca yüzde 70'e yakın şekilde dolu kaldı. İşletmeciler, otellerine yüzde 70'in üzerinde tatilci kabul etmedi. Yarı yıl tatilinde Kartalkaya'ya gelen tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yalnızca otel müşterilerinin kayak yapabildiği kayak merkezinde günübirlik tatilcilerin girişine izin verilmedi. Jandarma ekipleri Kartalkaya'da tatil boyunca denetimlerini sıklaştırdı. Tatilciler, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Telesiyejler ile Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilcilerin kimi karla kaplı dev çam ağaçlarının oluşturduğu etkileyici manzara eşliğinde kayak yaptı kimi de snowboard heyecanı yaşadı. Özellikle Bolu dışından gelen tatilciler, yarı yıl tatilinin son gününde de Kartalkaya'daki pistleri doldurdu.

DOLULUK YÜZDE 70'İN ALTINA DÜŞMEDİ

Kartalkaya'da bulunan bir otelin Genel Müdürü Emir Aras, "Şu anda yüzde 70 oranında doluluk. Hafta sonu olduğu için günübirlik ziyaretçiler olmadığı için pistler boş. Sosyal mesafeli şekilde insanlar tatilini yapıyor. Doluluk 3 haftadır yüzde 70'in altına düşmedi. Zaten fazlasını almıyoruz. Şu anda doluluktan memnunuz" dedi.

Alınan tedbirlerden de bahseden Aras, "Girişten itibaren tedbirler başlıyor. Ateş ölçe ve HES koduyla giriş alıyoruz. Restoranda masaları seyreltttik. Yemek saatleri uzadı. Pistler zaten kalabalık olmuyor. İyi bir şekilde kış tatili devam ediyor. Tatilciler de özen gösteriyor. Burada kimse tedbiri elden bırakmıyor. Şu anda 1 metrenin üzerinde kar var. Çok iyi bir kar daha geliyor. Mart sonuna kadar sezonu uzatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-13 14:11:35



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