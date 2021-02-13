Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışının durmasıyla birlikte ulaşım rahatladı.
Türkiye'nin önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda dün sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağış, öğleden sonra ise tamamen durdu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yapmasıyla yoldaki beyaz örtü kaldırıldı. Kar yağışının da durmasıyla birlikte yolda ulaşım rahatladı. Araçlar Bolu Dağı'nı rahatlıkla geçebildi. Kar yağışının yarın etkili olması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN
2021-02-13 16:19:43
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