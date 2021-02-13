Köpeğe cinsel saldırıda bulundu



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, köpeğe cinsel saldırıda bulunan E.Y. (26) hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, bin 33 TL para cezası kesildi. Bolu Belediyesi de E.Y.'ye 15 bin TL para cezası kesti.

Olay, önceki gün Okçular köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan bir vatandaş, E.Y.´nin tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu görünce polise haber verdi, o anlar cep telefonuyla kaydetti. Bölgeye sevk edilen ekipler, E.Y.'yi gözaltına aldı.

E.Y. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, bin 33 TL para cezası kesildi. E.Y.'ye Bolu Belediyesi de 15 bin TL para cezası kesti.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, köpeği Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan barınağına teslim etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-13 16:31:59



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