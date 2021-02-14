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Donmuş gölün buzu kırılınca suya düşen köpeği kurtarmak için seferber oldular

DHA

Donmuş gölün buzu kırılınca suya düşen köpeği kurtarmak için seferber oldular


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Sarıalan yaylasında bir otelin önündeki donmuş gölün buzları kırıldı ve üzerinde yürüyen Lisa isimli köpek suya düştü. Köpeği kurtarmak için otelin sahibi ve çalışanlar seferber oldular. Kurtarılan köpeğin tüyleri hamamda kurutuldu ve çağrılan veterinerce de muayene edildi. Şimdi lobide günlerini geçiren Lisa tatilcilerin ilgi odağı oldu.Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Sarıalan yaylasındaki bir otelin çevresinde dolaşan Lisa isimli köpek, donmuş göl yüzeyinde yürüdüğü sırada, kırılan buz parçalarının arasından suya düştü. Köpeğin düştüğünü gören otel müşterileri durumu otelin yetkililerine haber verdi. Bu sırada otelde bulunan otelin sahibi Erdal Bayrak ve çalışanlar Lisa'yı kurtarmak için seferber oldu.
HEM OTELİN HEM DE MÜŞTERİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
Otel yetkilileri önce göl kenarında bulunan yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki kayığı, köpeğe en yakın noktaya kadar metrelerce ellerinde taşıdı. Daha sonra kayıkla göle açılan Erdal Bayrak ve Serhat Cengiz, buzları kırarak köpeğin yanına kadar ilerledi. Bayrak ve Cengiz'in bulunduğu kayık, köpeğin kurtarılması sırasında devrilme tehlikesi geçirdi. Köpek sudan çıkarılıp kayığa bindirilerek göl kenarına götürüldü. Burada, kurtarma çalışmaları sırasında çalışır halde bekletilen kamyonete bindirilen köpeğin aracın içinde ısınması sağlandı. Köpek bir süre aracın içinde ısındıktan sonra havluya sarılarak otelin hamamına götürülerek tamamen kuruması sağlandı. Ardından otele çağrılan veteriner hekimin yaptığı incelemede Lisa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Otelin lobisinde vakit geçiren Lisa, hem otelcilerin hem de otel müşterilerinin ilgi odağı oldu. Lisa'nın kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedilirken, kurtarılma anında yaşanan telaş da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
"BUZU KIRA KIRA LİSA'YI ÇIKARTTIK"
Köpeği kendi canını hiçe sayarak kurtaran kayak eğitmeni Serhat Cengiz, "Yemek molası vermiştik. Müşterilerimiz köpeğin göle düştüğünü söylediler. Biz de Tolga ve Erdal beyle kayıkları aldık. Göl buz tuttuğu için buzları kıra kıra otelimizin maskotu Lisa´yı gölden çıkardık. Hamamda yıkadık. Isısı yerine geldi. Şu an sağlıklı" diye konuştu.
Lisa'yı kurtarmak için seferber olan otel müdürü Tolga Ekşi ise, "Aşırı buzlanma vardı. Buzları kıra kıra gittik. Sanırım bir saat kadar gölün içinde kaldığını tahmin ediyoruz. Ama çok şükür iyi.  Çıkardığımız gibi hemen sıcak bir ortama koyduk. Yıkadık, temizledik. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Müşterilerimizden de Allah razı olsun" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-02-14 11:40:39

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