TFF 1. Lig Boluspor 0 - Giresunspor 1

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TFF 1. Lig’in 21. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Lider Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 10 üstün ayrıldı.



Maçtan dakikalar

30. dakikada, Giresunspor atağında Uzodimma’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Selmani topu yumruklayarak kornere gönderdi.

40. dakikada, Boluspor atağında Muhammed Gümüşkaya’nın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Hamza Gür’ün sert şutunu kaleci kornere çeldi.

66. dakikada Mustafa'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Hamza Gür, ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Onurcan son anda gole engel oldu. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

72. dakikada, soldan kazanılan serbest vuruşta Caner Hüseyin Bağ ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda Fethi Özer'e çarpan top filelere gitti. 01



Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Deniz Turgut xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Aykut Demir xx, Oğuzhan Berber xx, Tugay Kaçar xx, Muhsin Yıldırım x (Muhammed Gümüşkaya dk. 35 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx (Diouf dk. 82 ?), Gyasi xx (Araz Abdullayev dk. 65 x), Gökhan Sazdağı xx, Hamza Gür x

Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Poepon, Da Silva, Alican Özfesli, Emin Bayram, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Giresunspor: Onurcan Piri xxx, Hüsamettin Tut xxx, Sergen Piçinciol xxx, Mehmet Taş xxx, Hayrullah Bilazer xx, Erol Can Akdağ xx, Uzodimma xx, Caner Hüseyin Bağ xxx (Traore dk. 84 ?), Eren Tozlu xxx (Kerem Kalafat dk. 84 ?), Junior xxx (Milinkovic dk. 90+2 ?), İbrahime Balde xx

Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, Alperen Aydın, İshak Doğan, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Gol: Fethi Özer (dk. 72 k.k.) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Ali Keten, Gökhan Sazdağı (Boluspor), Kerem Kalafat (Giresunspor)

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