Beypiliç Boluspor-Giresunspor: 0-1

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - STAT: Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Deniz Turgut (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxxx)Fethi (x), Ali (xxx), Aykut (xx), Oğuzhan (xx), Tugay (xx), Muhsin (xxx)(Dk. 35 Muhammed Gümüşkaya xx),Mustafa (x)(Dk. 81 Papa x), Gyasi (xxx)(Dk. 65 Aras xx), Gökhan (xx), Hamza (x)

GİRESUNSPOR: Onurcan (xxxx), Hayrullah (xxx), Mehmet (xx), Sergen (xxx), Hüsamettin (xxx), Uzodimma (xx), Erol (xx), Junior (xxx)(Dk. 90+2 Milinkovic ?), Eren (xxxx)(DKk. 84 Kerem xx), Caner (xxx)(Dk. 84 Traore xx), Balde (xxx)

GOLLER: Dk. 71 Eren Tozlu (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Ali Keten, Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor) Kerem Kalafat (Giresunspor)

KIRMIZI KART: YOKBeypiliç Boluspor, TFF 1. Lig´in 21´inci haftasında, kendi evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

6'ncı dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunu kaleci Onurcan kornere çeldi.

30'uncu dakikada gelişen Giresunspor atağında Uzodimba'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Selmani yumruklayarak çıkardı.

40'ıncı dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasında topla buluşan Hamza'nın şutunu kaleci Onurcan kornere çeldi.

71'nci dakikada Giresunsporlu Caner'in kullandığı serbest vuruşun ardından Eren'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı. 0-1

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-14 15:45:37



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