Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı



Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

TEM Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN

2021-02-15 09:43:35



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