Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (2)

YAĞIŞ KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLUYOR
Bolu'da yoğun kar yağışı, kent merkezinde de etkili oluyor. Kentin tamamında etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda oluşan kar birikintilerini kaldırmak için çalışma yaptı. Esnaf ise dükkanlarının önünü temizledi. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN
2021-02-15 11:58:17
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