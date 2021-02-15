100 kilo bonzai elde edilebilecek ham madde ele geçti



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da TEM Otoyolu'nda, jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 1 kilo 150 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham madde ile yaklaşık 100 kilo bonzai elde edilebileceği belirtildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında, narkotik köpeği 'Kobra' ile arama yapıldı. Aramalarda bir valizde 1 kilo 150 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. M.T.D. isimli yolcu, jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen ham madde ile yaklaşık 100 kilogram bonzai elde edilebileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-15 12:25:24



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