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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (3)

DHA

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (3)


155 KÖY YOLU KAPALI
Bolu Valiliği kentte devam eden kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Son 20 saatte 920 ton tuz kullanıldığının ve 155 köy yolunu açma çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"4 Şubat 2021 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin tamamında başlayan kar yağışı etkili olarak devam etmektedir. Yağış, son 20 saatte Bolu genelinde 10 cm ile 100 cm arasında değişen oranlarda kar bıraktı. İlimiz genelinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü´ne bağlı şefliklere ait; 12 adet kar kürüme aracı, 9 adet greyder, 8 adet tuz serpici,  1 adet kar püskürtme aracı, 11 adet yükleyici, 1 adet kurtarıcı, 1 adet vinç. 1 adet çekici, 2 adet trafik aracı ile 144 personel aktif olarak görev almıştır. Şu ana kadar yol açma çalışmalarında 920 ton tuz kullanıldı. Halen aynı hızla çalışmalar sürüyor. İl Merkezi ve ilçelerimizde İl Özel İdaremize ait toplam 66 araç 118 personelimizle birlikte 487 adet köyümüzün yollarını açma çalışmalarına saat 08:00 itibariyle başladık. 332 köy yolumuz bu saat itibariyle açık durumda. Saat 11:00 itibariyle ilçelerimizin tamamında 70, il merkez köylerimizde 85 olmak üzere toplam 155 köyümüzün yollarını açma çalışmalarımız devam etmektedir. Şehir Merkezinde bulunan ana arterler açık olup, ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Bu saate kadar ilimiz genelinden kar yağışına bağlı her hangi bir sorun valiliğimize intikal etmemiştir." DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-02-15 13:10:01

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