Bolu’da 155 köy yolu kardan kapandı

Bolu’da, yoğun kar yağışının ardından başlayan çalışmalarda 920 ton tuz kullanılırken, il genelinde kapanan 155 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinden itibaren Bolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle İl Özel İdare ekipleri il genelindeki 487 köy yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı. Kar sebebiyle ilçelerde 70, il merkezine bağlı köylerde ise 85 olmak üzere 155 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine ait toplam 66 araç ve 118 personelle karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı’nın D100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde ise Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklere ait 12 adet kar kürüme aracı, 9 adet greyder, 8 adet tuz serici, 1 adet kar püskürtme aracı, 11 adet yükleyici, 1 adet kurtarıcı, 1 adet vinç. 1 adet çekici, 2 adet trafik aracı ile 144 personel karla mücadele çalışması yürütüyor. Şu ana kadar yol açma çalışmalarında 920 ton tuz kullanıldığı açıklandı.

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