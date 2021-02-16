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İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı beyaz örtüyle kaplandı Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi

İHA

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı beyaz örtüyle kaplandı Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi

Bolu’da 3 gündür aralıksız olarak süren kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı’nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.
Bolu’da aralıksız olarak 3 gün boyunca devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından biri olan ve İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklere ait 12 adet kar kürüme aracı, 9 adet greyder, 8 adet tuz serici, 1 adet kar püskürtme aracı, 11 adet yükleyici, 1 adet kurtarıcı, 1 adet vinç. 1 adet çekici, 2 adet trafik aracı ile 144 personel, kar yağışının etkili olduğu 3 gün boyunca sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı’nda ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

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