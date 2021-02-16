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Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği havadan görüntülendi

DHA

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği havadan görüntülendi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, karla kaplanan ve gölü buz tutan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki seyrine doyumsuz manzara, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkındaki göl de dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Görevliler, tatilcilere göl yüzeyinde yürümemeleri konusunda uyarı anonsları yaptı. Gölün çevresine ise 'Buz tutan göl yüzeyine çıkmak yasaktır' yazılı uyarı tabelaları konuldu. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içi tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Kış tatili için Bolu'yu tercih edenlerin de ziyaret ettiği tabiat parkındaki manzara dron ile havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-02-16 15:35:34

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