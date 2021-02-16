Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

TEM Otoyolu ile D-00 Karayolu´nun Bolu Dağı kesiminde gün içinde hafifleyen ve zaman zaman duran kar yağışı, gece saatlerinde yeniden etkili oldu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, araçlarıyla yolda ilerlerken zorlandı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-16 23:42:35



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