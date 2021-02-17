Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 190 santime ulaştı. Kartalkaya, Türkiye'de kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi oldu.

Köroğlu Dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 190 santimetre olarak ölçüldü. 25 pistiyle Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığı ile ilgi gören kayak merkezi Türkiye'de kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi oldu. Kartalkaya'yı 130 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi, 127 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi izledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-17 15:49:01



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