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Boluspor'un efsane oyuncusu 'Japon Rıdvan' son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Boluspor'un efsane oyuncusu 'Japon Rıdvan' son yolculuğuna uğurlandı


Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA) BOLUSPOR'un en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran "Japon Rıdvan" lakaplı Rıdvan Ertani, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ertani, kulüp tesislerinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Türk futbolunun "Japon" lakaplı futbolcusu Rıdvan Ertani, yaşadığı sağlık sorunları sonrası hayatını kaybetti. Uzun yıllar Boluspor forması giyen ve takımın en çok gol atan oyuncusu unvanını kazanarak efsane olan Ertani, kulüp tesislerinde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen törene Rıdvan Ertani'nin ailesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, antrenörler, futbolcular, kulüp çalışanları ve taraftarlar katıldı.
'ZERRE HAKKIMIZ GEÇTİYSE HELAL OLSUN'
Düzenlenen törende konuşan Boluspor Başkanı Abdullah Abat, camiaya başsağlığı dileyerek, "Boluspor'a 13 yıl emeği geçmiş, Rıdvan Ertani ağabeyimiz ebediyete intikal etmiştir. Biz, Rıdvan ağabeyimizi 'Japon Rıdvan' diye biliriz. Boluspor'un en şanlı dönemlerinde, yüreğini ortaya koyarak nice başarılara imza atmış bir büyüğümüzdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve ailesine de Allah sabırlar versin. Bizim Rıdvan ağabeyimizden tek isteyeceğimiz; bize hakkını helal etmesidir. Boluspor Kulübü Başkanı olarak şimdiye kadar zerre hakkımız geçtiyse, sonuna kadar helal olsun" dedi.
'İNŞALLAH RIDVAN AĞABEY GİBİ FUTBOLCULARIMIZ OLUR'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Rıdvan Ertani'nin futbol oynadığı yıllarda Boluspor'un en önemli futbolcularından biri olduğunu vurgulayarak, "Bugün, tüm Boluspor camiasını üzen bir haber oldu bu. Biz, Rıdvan ağabeyin futbolculuk dönemine yetişemedik. 1965 yılında kulüp kurulduktan sonra 1977 yılına kadar kesintisiz olarak burada futbol oynamış. Hatta Boluspor adının şampiyonlukla anıldığı yıllarda, takımın en önemli parçalarından biriymiş. Başta ailesi olmak üzere tüm Boluspor camiasına başsağlığı diliyorum. İnşallah ileride de Rıdvan ağabey gibi futbolcularımız olur, kulüp tarihinde yer alırlar. Allah rahmet eylesin, Boluspor'a verdiği emekler için Bolu Belediye Başkanı olarak Bolu halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.
Rıdvan Ertani´nin cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Törenden detaylar
-Boluspor Başkanı konuşması
-Bolu Belediye Başkanı konuşması
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN
2021-02-18 15:38:29

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