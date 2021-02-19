Bolu Dağı’nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor Beyaza bürünen Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu’da D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı’nda yoğun sis görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar kalınlığının kısa sürede yeşil alanlarda 50 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Kar yağışının etkili olduğu D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

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