Bolu Dağı'nda kar ve sis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı. Hafif etkili olan kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca yoğun sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-02-19 10:45:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.