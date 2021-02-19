Beyoğlu'nda pide salonunda patlama - 1

Murat DELİKLİTAŞ Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA) Beyoğlu, Kaptanpaşa Mahallesi'nde pide salonunda patlaması oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı.
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bolu
2021-02-19 11:45:10
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