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Kartalkaya'da hafta sonunda kayak keyfi

DHA

Kartalkaya'da hafta sonunda kayak keyfi


Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya hafta sonu ilgi gördü. Tatilciler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu pistlerde kayak ve snowboard yaptı.
Köroğlu Dağları zirvesindeki Kartalkaya kayak merkezinde son kar yağışlarıyla birlikte kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'daki pistlerde ise kar kalınlığı yapay kar takviyesiyle 2 metreyi aştı. Otellerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat edildiği görüldü. Tatilciler pistlerde kayak ve snowboard yaptı.
Kayak merkezine sezonun en güzel karının yağdığını ifade eden otel müdürü Emir Aras, "Geçen haftalarda çok güzel kar yağdı. Buraya da sezonun en güzel kar yağdı. Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Hava da güneşli. Bundan sonra da hem soğuk hem güneşli. Kayak için istediğimiz hava bu. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Genelde yurt içinden gelenler var. Zaten kontenjanımızın üzerine çıkmıyoruz. Otel doluluğu yüzde 70´lerde. Sezonun mart ayının sonuna kadar uzayacağını tahmin ediyoruz. Şu an mart ayının üçüncü haftasına kadar rezervasyonlarımız var. Havanın ve rezervasyonların durumuna göre devam edeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN
2021-02-20 16:25:33

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