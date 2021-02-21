Bolu'da, evde kumar oynayan 4 kişiye para cezası



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, kumar oynanan bir eve yapılan baskında 4 kişiye 4 bin 800 TL para cezası kesildi.

Bolu Karamanlı Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığını tespit eden polis, baskın yaptı. Kumar oynayan 4 kişiye 'Emre aykırı davranış ve sosyal mesafeye uyulmaması' suçlarından toplam 4 bin 800 TL ceza kesildi. Ayrıca, kumar oynatılan evin sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-21 18:15:12



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