Kamyonette sağlık belgesi olmayan 30 bin midye ele geçirildi

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette taşıma ve sağlık belgesi olmayan 30 bin midye ele geçirildi, midyeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette çuvallar içerisinde taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 30 bin midye bulundu. Ekipler tarafından midyelere el konurken, araç sürücüsüne 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan idari para cezası uygulandı. Dörtdivan İlçe Tarım ve Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen midyeler, belediye ekiplerinin de desteğiyle ilçe çöplüğüne götürülerek imha edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-24 13:18:23



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