Bolu’da 37 bin kişi korona virüs aşısı oldu Vali Ahmet Ümit, ilk doz aşısını yaptırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da 37 bin kişi korona virüs aşısı oldu Vali Ahmet Ümit, ilk doz aşısını yaptırdı

İHA

Bolu’da 37 bin kişi korona virüs aşısı oldu Vali Ahmet Ümit, ilk doz aşısını yaptırdı

Bolu’da korona virüs 1’inci doz aşısını yaptıran Vali Ahmet Ümit, "Şimdiye kadar ilimizde 1. ve 2. doz aşı olmak üzere toplam 37 bin kişiden fazla vatandaşımız aşı oldu” dedi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs ilk doz aşısını yaptırmak için geçtiğimiz hafta MHRS’den randevu aldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever’le birlikte aşısını yaptırdı.
Bolu’da aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu aşı takvimi kapsamında yürütüldüğünü belirten Vali Ümit, sırası gelen vatandaşlara aşıyı yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu. Vali Ümit, “Tüm hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde oluşturulan toplam 180 aşı odasında çalışmalar devam ediyor. Ayrıca 85 yaş üstü vatandaşlarımız ve Evde Sağlık Sistemine kayıtlı hastalarımızın evlerinde aşılanabilmesi için 45 mobil aşı ekibimizle aşılama çalışmalarımız sürüyor. Sağlık Bakanlığımızca belirlenen öncelik sırasına uygun olarak sırası gelen vatandaşlarımız, MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 veya eNabız üzerinden veya doğrudan kendisine en yakın sağlık kurumundan 1 gün önce randevu alarak aşılarını olabileceklerdir. Şimdiye kadar ilimizde 1. ve 2. doz aşı olmak üzere toplam 37 binden fazla vatandaşımız aşı oldu. Bolu olarak aşı uygulamasında en iyi illerden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Sarıeroğlu: Siz önce teröre 'terör' deyin
YEREL HABERLER AK Parti'li Sarıeroğlu: Siz önce teröre 'terör' deyin
AK Parti Bolu 7. Olağan Kongresi tamamlandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: “CHP’nin çöp, çamur olduğunu herkes gördü” “Siz önce ağzınız dolu dolu ‘terör örgütü PKK’ diyeceksiniz”
YEREL HABERLER AK Parti Bolu 7. Olağan Kongresi tamamlandı AK Parti ...
Kamyonette sağlık belgesi olmayan 30 bin midye ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonette sağlık belgesi olmayan 30 bin midye ele ...
Kaçak avlanan 30 bin midye imha edildi
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 30 bin midye imha edildi
Pandemide gassalların zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Pandemide gassalların zorlu mesaisi
Bolu’da korona virüs vakaları 1 haftada yüzde 75 arttı
YEREL HABERLER Bolu’da korona virüs vakaları 1 haftada yüzde 75 ...
Yerli tüfekte seri üretime geçildi
YEREL HABERLER Yerli tüfekte seri üretime geçildi
Trafik kazası kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Bolu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bolu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Bolu'da Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye yükseldi
YEREL HABERLER Bolu'da Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye ...
Bolu’da kar yağışı barajlardaki su seviyesini yükseltti Bolu’nun içme suyu göletinde seviye 2 haftada yüzde 4 yükseldi
YEREL HABERLER Bolu’da kar yağışı barajlardaki su seviyesini ...