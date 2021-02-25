TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Balıkesirspor: 0

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 00 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

15. dakikada ceza sahası içinde topun Fethi Özer’in eline çarpması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada Balıkesirspor’dan Mrsic’in kullandığı penaltıda kaleci Selmani gole izin vermedi.

71. dakikada ceza sahası içine kadar giren Muhammed Durmuş’un verdiği pasta topla buluşan Manaj’ın sert şutunu kaleci Selmani kurtardı.



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Erkan Akbulut xx, Ferdi Karabulut xx

Boluspor: Selmani xxx, Fethi Özer xx, Aykut Demir xx, Oğuzhan Berber xx, Burak Bekaroğlu xx (Emin Bayram dk. 75 xx), Gökhan Sazdağı xx, Hamza Gür xx (Diouf dk. 70 xx), Muhammed Gümüşkaya xx (Araz Abdullayev dk. 87 ?), Hajdarevic xx (Burak Asan dk. 46 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx, Gyasi (Marlinho dk. 87 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Arda Köksal, Alican Özfesli, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Oğuzhan Çapar xx, Birol Parlak xx, Doğa İşeri xx, Mert Örnek xx, Hasan Özkan xx (Kethevoama dk. 74 xx), Taşkın Çalış ? (Enes İslam İlkin dk. 10 xx), Muhammed Enes Durmuş xx (Sedat Dursun dk. 74 xx), Cumali Bişi xx, Mrsic xx (Bezjak dk. 74 xx), Manaj xx (Mihajlovic dk. 84 ?)

Yedekler: Yiğithan Kır, Batuhan İşçiler, Halil Çolak, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Cumali Bişi, Kethevoama (Balıkesirspor), Aykut Demir, Fethi Özer (Boluspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.