TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Balıkesirspor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Balıkesirspor: 0

İHA

TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 00 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
15. dakikada ceza sahası içinde topun Fethi Özer’in eline çarpması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada Balıkesirspor’dan Mrsic’in kullandığı penaltıda kaleci Selmani gole izin vermedi.
71. dakikada ceza sahası içine kadar giren Muhammed Durmuş’un verdiği pasta topla buluşan Manaj’ın sert şutunu kaleci Selmani kurtardı.

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Erkan Akbulut xx, Ferdi Karabulut xx
Boluspor: Selmani xxx, Fethi Özer xx, Aykut Demir xx, Oğuzhan Berber xx, Burak Bekaroğlu xx (Emin Bayram dk. 75 xx), Gökhan Sazdağı xx, Hamza Gür xx (Diouf dk. 70 xx), Muhammed Gümüşkaya xx (Araz Abdullayev dk. 87 ?), Hajdarevic xx (Burak Asan dk. 46 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx, Gyasi (Marlinho dk. 87 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Arda Köksal, Alican Özfesli, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Oğuzhan Çapar xx, Birol Parlak xx, Doğa İşeri xx, Mert Örnek xx, Hasan Özkan xx (Kethevoama dk. 74 xx), Taşkın Çalış ? (Enes İslam İlkin dk. 10 xx), Muhammed Enes Durmuş xx (Sedat Dursun dk. 74 xx), Cumali Bişi xx, Mrsic xx (Bezjak dk. 74 xx), Manaj xx (Mihajlovic dk. 84 ?)
Yedekler: Yiğithan Kır, Batuhan İşçiler, Halil Çolak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Sarı kartlar: Oğuzhan Çapar, Cumali Bişi, Kethevoama (Balıkesirspor), Aykut Demir, Fethi Özer (Boluspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beypiliç Boluspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0
Bolu’da 37 bin kişi korona virüs aşısı oldu Vali Ahmet Ümit, ilk doz aşısını yaptırdı
YEREL HABERLER Bolu’da 37 bin kişi korona virüs aşısı oldu Vali ...
AK Parti'li Sarıeroğlu: Siz önce teröre 'terör' deyin
YEREL HABERLER AK Parti'li Sarıeroğlu: Siz önce teröre 'terör' deyin
AK Parti Bolu 7. Olağan Kongresi tamamlandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: “CHP’nin çöp, çamur olduğunu herkes gördü” “Siz önce ağzınız dolu dolu ‘terör örgütü PKK’ diyeceksiniz”
YEREL HABERLER AK Parti Bolu 7. Olağan Kongresi tamamlandı AK Parti ...
Kamyonette sağlık belgesi olmayan 30 bin midye ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonette sağlık belgesi olmayan 30 bin midye ele ...
Kaçak avlanan 30 bin midye imha edildi
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 30 bin midye imha edildi
Pandemide gassalların zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Pandemide gassalların zorlu mesaisi
Bolu’da korona virüs vakaları 1 haftada yüzde 75 arttı
YEREL HABERLER Bolu’da korona virüs vakaları 1 haftada yüzde 75 ...
Yerli tüfekte seri üretime geçildi
YEREL HABERLER Yerli tüfekte seri üretime geçildi
Trafik kazası kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Trafik kazası kameralara böyle yansıdı