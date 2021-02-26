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Bolu'da vaka artışları endişeye neden oldu

DHA

Bolu'da vaka artışları endişeye neden oldu


Murat KÜÇÜKÖmer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)- BOLU'da, geçen hafta yüz binde 44,96 olarak açıklanan vaka sayısı, aşırı bir sıçramayla yüz binde 77,99'a yükseldi. Kısa sürede artan vakalar, kentte endişeye neden oldu.
Bolu'da koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde denetimler aralıksız sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri özellikle kalabalık alanlar ile trafiğe kapalı işlek caddelerde maske ve mesafe kurallarına uymayanlara ceza uyguluyor. Alınan tedbirlere rağmen, özellikle ev ziyaretleri kentte vaka artışlarına sebep oldu. Geçen hafta yüz binde 44,96 olarak açıklanan vaka sayısı, aşırı bir sıçramayla yüz binde 77,99'a yükseldi. Kısa sürede artan vakalar kentte endişeye neden oldu.
`POLİS CEZA YAZMASIN DİYE MASKE TAKIYORLAR´
İnsanların önlemlere dikkat etmediğini belirten Gizem Sarıoğlu, "Bence fazla dikkat etmiyorlar. Şu maskeyi takma sebepleri; polis ceza yazmasın diye. Kimsenin umurunda değil. Koronavirüse yakalanırız, geçer, gider diye düşünüyorlar. Bu durumdan korkmuyor değilim, korkuyorum. Ben de çok dikkat etmiyorum ama dikkat etmek gerekiyor. Durum iyi bir yere gidecek gibi gözükmüyor. Normalleşme olacağını sanmıyorum" dedi. 
`BOLU´DA NORMALLEŞME OLACAĞINI SANMIYORUM´
Cem Pekel, vaka sayılarının artış nedeninin insanların bilinçsiz hareket etmeleri olduğunu belirterek, "Vaka sayılarındaki artışın nedeni, insanların bilinçsizce ve rahat hareket etmeleri olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa, havaların ısınmasıyla birlikte biraz daha rahatlama dönemine geçmiş bulunuyoruz, bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak çekiniyoruz, ben ailemle yaşıyorum, o konuda biraz tedirginim. Biraz daha sıkı tedbirler olabilir diye düşünüyorum. Bolu´da mart ayı başında normalleşme olacağını sanmıyorum. Belki mart ayının ortasında böyle bir durum gerçekleşebilir" diye konuştu. 
Niyazi Kocaman ise, "Hep tedbirsizlik, hep tedbirsizlik. Mekan sahipleri çıkmaz durumda. İnşallah normalleşmeye geçebiliriz ama geçemeyiz gibi duruyor" dedi. 
`PANAYIR GİBİ´ 
İrfan Kiraz da, "İnsanların vurdumduymazlığı. Şu hale bakın, sanki panayır gibi. İşi olan da çıkıyor, olmayan da çıkıyor. Bu gidişle normalleşme olacağını sanmıyorum, daha da kapanacağına inanıyorum. `Sizin ne işiniz var´ diyebilirsiniz ama benim işim olmasa mümkün değil çıkmam. Şu hale bak, Bolu çarşısı, normal günde bile bu kadar kalabalık değil. Bu şekilde önlenir mi? Önlenmez, mümkün değil" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN
2021-02-26 08:37:16

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