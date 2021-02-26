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Bolu Dağı’nda yoğun sis havadan görüntülendi Sis nedeniyle görüş mesafe 20 metreye kadar düştü

İHA

Bolu Dağı’nda yoğun sis havadan görüntülendi Sis nedeniyle görüş mesafe 20 metreye kadar düştü

Bolu Dağı D100 Karayolu kesiminde etkili olan ve görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşüren yoğun sis havadan görüntülendi.
Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek mevkiileri havadan görüntülendi. Yoğun sisin etkili olduğu güzergahlarda sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıldı. Öte yandan, yoğun sis kent merkezinde de etkili oldu.

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