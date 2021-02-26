Birlikte alkol alan arkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir evde alkol alan 3 arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayın şiddeti ise apartmanın duvarlarına sıçrayan kanlar ve savaş alanına dönen daire ile ortaya çıktı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde, Uğur Seçkin'e ait evde yaşandı. Birlikte alkol alan Uğur Seçkin, Emre Türk ve Soner Sarıyer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Evde bulunan televizyon, masa ve sandalye gibi eşyaların birbirine fırlatıldığı kavgada, Emre Türk, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı.

Kavganın devam ettiği sırada eve gelen başka bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Emre Türk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırıldı. Kavgaya karışan Soner Sarıyer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emre Türk'ü 3 yerinden bıçakladığı iddia edilen Uğur Seçkin ise sinir krizi geçirerek bayıldı. Fenalaşan Uğur Seçkin, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelip, büyük şok yaşayan Emre Türk'ün yakınları, Türk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavganın şiddeti ise apartmanın duvarlarına da yansıdı. Olayın yaşandığı dairenin dışındaki duvarlar kana bulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-26 21:43:27



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