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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor

DHA

Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, geçen hafta 100 binde 44,96 olarak açıklanan vaka sayısı, 100 binde 77,99'a yükseldi. Kent, vaka artışının en fazla olduğu 5 il arasında yer aldı. Yeni tedbirler alınıp, alınmayacağı yönündeki karar ise 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından verilecek. 
Bolu'da, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor. Alınan tedbirlere rağmen özellikle ev ziyaretleri ve şehir dışından gelenler, kentte vaka artışlarına neden oldu. Geçen hafta 100 binde 44,96 olarak açıklanan vaka sayısı, 100 binde 77,99'a yükseldi. Kısa sürede artan vakalar, kentte endişeye yol açtı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla da kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, özellikle ana yol ve caddelerde denetimlerini sürdürdü. 
Bolu Valiliği'nce de kentte yeni tedbirlerin alınıp, alınmayacağıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar çerçevesinde, ilimizin içerisinde bulunduğu ilan edilecek risk grubu seviyesine dair belirlenecek kurallara göre Hıfzıssıhha Kurulumuzca gerekli kararlar alınıp uygulamaya konulacaktır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-02-27 11:44:44

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