Bolu’da, sinema salonları 1 Nisan’a kadar kapalı

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Bolu’da İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nin aldığı kararla sinema salonları 1 Nisan tarihine kadar kapalı kalacak.

Bolu’da, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonları ile ilgili yeni karar aldı. Meclis tarafından alınan kararda 1 Mart’ta açılması planlanan sinema salonlarının 1 ay daha kapalı kalacağı açıklandı.

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