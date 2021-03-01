Yangın çıkan evdeki eşyaları kurtarmak için seferber oldular

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU merkeze bağlı Ömerler köyünde iki katlı evin üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi aile ve komşuları, eşyaları dışarı taşımak için seferber oldu.

Ömerler köyünde Abdullah Çelikcan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı 2 katlı evin üst katında soba bacasından saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, önce evin çatısını, ardından da üst katını sardı. Yangını fark eden aile, evi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında aile ve komşuları, evdeki eşyaların yanmaması için seferber oldu. Eşyalar dışarı taşınırken, yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında evin üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-01 14:10:32



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