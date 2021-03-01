Bolu’da, hayırseverler 100 bin liralık elektrik ve doğalgaz faturası ödedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da, hayırseverler 100 bin liralık elektrik ve doğalgaz faturası ödedi

İHA

Bolu’da, hayırseverler 100 bin liralık elektrik ve doğalgaz faturası ödedi

Bolu’da hayırsever vatandaşlar tarafından elektrik ve doğalgazı kapalı olan yardıma muhtaç ailelerin 100 bin liralık faturaları ödendi.
Bolu’da, hayırsever vatandaşlar tarafından ‘Türkiye’nin en hayırsever şehri Bolu’da doğalgazı ve elektriği kesik ev kalmasın’ sloganıyla dayanışma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında pandemi döneminde zor durumda kalan, doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemeyen ailelere yardım edildi. Kentte yardıma muhtaç yüzlerce vatandaşın kapalı olan elektrik ve doğalgazları faturaları yaklaşık 100 bin lira ödenerek yeniden açıldı.
“Önceliği doğalgaza verdik”
Konu hakkında bilgi veren Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, pandeminin kış aylarında ekonomik geliri düşük aileler için daha zorlayıcı bir hal aldığını belirterek, “Bolu Bağışçılar Vakfı üyeleri arasında başlattığımız dayanışma ve yardımlaşma hareketine çok sayıda vatandaşımız gerek sosyal medya gerek telefon ile bize ulaşarak destek olmak istediğini belirtti. Henüz bir hafta olmasına rağmen 100 bin liraya yakın tutarda fatura ödendi. Biz öncelikle borçtan dolayı aboneliği kapatılmış ailelerin faturalarını ödüyoruz. Şu anda yüzlerce ailenin doğalgaz borcu ödenerek abonelikleri aktif hale getirildi. Havaların soğuk olması nedeniyle önceliğimizi doğalgaz faturalarına verdik” dedi.
“15 Şubat’tan önce kesilen abonelikleri açtırıyoruz”
Yapılacak yardımların suistimal edilmemesi için 15 Şubat 2021 tarihinden önce kapanan aboneliklerin faturalarının ödendiğini dile getiren Nahit Abak, “Burada hayırsever vatandaşlarımızın iyi niyetinin de suiistimal edilmemesi lazım. Bu nedenle 15 Şubat 2021 tarihinden önce gazı ve elektriği kesilen abonelerin faturalarını ödüyoruz. Vakıf olarak biz kimseye duyurmadan yaklaşık bir hafta önce üyelerimizin bağışlarıyla faturaları ödemeye başlamıştık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanan evden eşyalarını kurtarmak için çırpındılar Çatıda başlayan yangın 2 katlı evin üst katını kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER Yanan evden eşyalarını kurtarmak için ...
Yangın çıkan evdeki eşyaları kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Yangın çıkan evdeki eşyaları kurtarmak için seferber ...
Bolu Dağı'nda kar ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar ve sis
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı ve yoğun sis etkili ...
Bolu’da üniversitenin kişiye özel ilanına KDK’dan iptal edin kararı
YEREL HABERLER Bolu’da üniversitenin kişiye özel ilanına KDK’dan ...
Bolu’da arkadaşını 3 yerinden bıçaklayan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bolu’da arkadaşını 3 yerinden bıçaklayan şahıs ...
KDK, öğretim üyesi atamasının yeniden yapılmasını tavsiye etti
YEREL HABERLER KDK, öğretim üyesi atamasının yeniden yapılmasını ...
Bolu’da, sinema salonları 1 Nisan’a kadar kapalı
YEREL HABERLER Bolu’da, sinema salonları 1 Nisan’a kadar kapalı
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan kişi serbest kaldı
YEREL HABERLER Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan kişi ...
Bolu vaka artışının en fazla olduğu 5 il arasına girdi Bolu’da normalleşme için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bekleniyor
YEREL HABERLER Bolu vaka artışının en fazla olduğu 5 il arasına ...
Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları bekleniyor
YEREL HABERLER Bolu'da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ...