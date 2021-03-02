Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı

Bolu’da, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor.

Kar yağışının hafif şekilde devam ettiği D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı şekilde bekletiliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının gün boyunca aralıklarla hafif şekilde devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.