Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı Yüksek riskli kentte vaka sayısı 100 binde 83.10 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı Yüksek riskli kentte vaka sayısı 100 binde 83.10 oldu

İHA

Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı Yüksek riskli kentte vaka sayısı 100 binde 83.10 oldu

Bolu’da son haftalarda korona virüs vakalarında ciddi artış dikkat çekerken, kentte vaka sayısı üç haftada 2 kat arttı. Yüksek risk kategorisinde yer alan Bolu’daki vaka sayısı 2026 Şubat arası 100 binde 83.10 olarak açıklandı.
Bolu’da şubat ayı başında tespit edilen korona virüs vaka sayısı aradan geçen üç haftada 2 kat arttı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 814 Şubat tarihleri arasında 100 binde 44.96 olan vaka sayısı 1521 Şubat arasında 100 binde 75.60’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son toplam vaka sayısının güncel haritasına göre ise 2026 Şubat arasındaki kentteki vaka sayısı daha da artarak 100 binde 83.10 oldu.

“İnsanlar bilinçsiz”
Vaka artışlarının insanların bilinçsizliğinden kaynaklandığını söyleyen Adem Şanlı, “Bolu’da biz vaka sayılarını bu kadar beklemiyorduk. Fakat dikkat edilmiyor. İnsanlar bilinçsiz. Sadece caddede kontrol ve denetimler var. Ara sokaklarda insanlar maskesiz geziyor. Haliyle bu da bizi korkutuyor. Bu bir hastalık ve affetmiyor” dedi.

“İnsanlar ara sokaklarda maskesiz”
Ara sokaklarda vatandaşların maskesiz gezdiğini ifade eden Şeref Avcı, “İnsanlar daha az dikkat ediyor. Türkiye’de 35 vaka varken insanlar daha dikkatliydi. O zamanki tedbirler biraz gevşetildi. Ben ona bağlıyorum. Caddede kalabalık var. Caddede maskesiz gezdirmiyorlar, daha dikkatli oluyorlar ama insanlar ara sokaklarda biraz daha rahat. Kahvehaneler açıldı ama onların da denetlenmesi lazım. 8 kişi bir masada oturuyor. Herhangi birinde rahatsızlık varsa hepsine bulaşacak” şeklinde konuştu.

“Kurallara en çok uyanlar 65 yaşındakiler”
Bolu’nun turizm şehri olması ve metropol şehirler arasında kalmasının vaka sayısındaki artışa neden olduğunu belirten Hayati Özcan, “Vaka sayılarının artma sebeplerinden birincisi, Bolu’nun metropol şehirler arasında olması ve turizm merkezi olması. Dışarıdan gelenlerin etkisi. Diğeri, bazı kesimlerin kurallara uymaması. Bu kurallara en iyi uyanlar 65 yaşındakiler. Ama en fazla cezalandırılanlar da 65 yaş üstü. Dışarı çıkma süresi 1 saat artırıldı. Ona bile seviniyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da, kafeler 101 gün sonra yeniden hizmete girdi
YEREL HABERLER Bolu’da, kafeler 101 gün sonra yeniden hizmete girdi
Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı
Narven Termal çalışanlarının kayak keyfi
YEREL HABERLER Narven Termal çalışanlarının kayak keyfi
Bolu’da, hayırseverler 100 bin liralık elektrik ve doğalgaz faturası ödedi
YEREL HABERLER Bolu’da, hayırseverler 100 bin liralık elektrik ve ...
Yanan evden eşyalarını kurtarmak için çırpındılar Çatıda başlayan yangın 2 katlı evin üst katını kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER Yanan evden eşyalarını kurtarmak için ...
Yangın çıkan evdeki eşyaları kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Yangın çıkan evdeki eşyaları kurtarmak için seferber ...
Bolu Dağı'nda kar ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar ve sis
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı ve yoğun sis etkili ...