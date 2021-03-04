Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız

DHA

Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız


Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU Valisi Ahmet Ümit, turuncu kategoride yer alan kentteki vaka sayılarıyla ilgili, "İlimize ulaşımın çok kolay olması nedeniyle sömestir tatilini de gerekçe göstererek birçok misafirimizin olması gibi sebeplerle ilimiz genelinde vaka sayılarında bir artış oldu" dedi. Vatandaşın gayretiyle mavi kategoriye geçilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Ümit, "Pozitif vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız" dedi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, 1 Mart tarihinden itibaren koronavirüsle mücadelede yeni döneme ilişkin alınan tedbirleri görüşmek için kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda koronavirüsle mücadelede alınması gereken önlemler görüşüldü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ümit, turuncu kategoride yer alan Bolu'daki vaka artışlarıyla ilgili, "1,5 ay öncesine kadar Bolu, ülkemize göre çok başarılı bir yerdeydi. Ancak son süreç içerisinde gerek sömestir tatili dolayısıyla gerekse içerisinde bulunduğumuz iyi pozisyonlar nedeniyle vatandaşlarda oluşan rehavet sebebiyle ülkemiz geneline paralel olarak bizde de bir yükselme söz konusu. Bu kapsamda elbette birtakım tedbirler alındı ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir" dedi.
'MAVİ KATEGORİYE GEÇİLMESİ MÜMKÜN'
Vatandaşın gayretiyle mavi kategoriye geçilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Ümit, "Biz maalesef turuncu renkte yer alıyoruz. Şunu net olarak söylememiz gerekir. Bir hafta sonra turuncudan kırmızıya geçmemiz mümkün. Maviye dönmemiz de mümkün. Hep beraber Bolu olarak, Bolulular olarak işe sahip çıktığımızda, birlikte konunun sorumluluğunu aldığımızda, denetleyenler, denetlenenler bunu önemine inandığında bu iş başarılır. Kısa bir süre içerisinde hep beraber birlikte maviye dönebiliriz. Amacımız zaten hep beraber mavi rengi yakalamak. Pozitif vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız. Burada sadece bizim değil, tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. İhbar hatlarımız var. Yeni ihbar hatları kuracağız. Vatandaşlarımız anında ihbar ettiklerinde, konulara anında müdahale edilecek. Mesire yerlerinde de bir takım tedbirler uygulanacaktır" diye konuştu.
SÖMESTİR TATİLİNDE GELENLER NEDENİYLE VAKALAR ARTTI
Sömestir tatilinde kente çok sayıda kişinin geldiğini vurgulayan Vali Ümit, "İlimizin ulaşımın çok kolay olması nedeniyle sömestir tatilini de gerekçe göstererek birçok misafirimizin olması gibi sebeplerle ilimiz genelinde vaka sayılarında bir artış oldu" dedi.
BOLU´DA MUTASYONLU VİRÜS VAKASI VAR
Kentte mutasyonlu virüs taşıyan vakaların olduğunu kaydeden Vali Ümit, "Mutasyon bizim ilimizde de var ama tamamen kontrol altında. Uzmanların söylediğine göre mutasyon çok hızlı yayılıyor. Biz onları kesinlikte kontrol altında tutuyoruz. Her şüpheyi bize bildirebilirler. Biz onları anında kontrol etmek suretiyle pozitif olmaları durumunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Mutasyonlu virüs bizde de var" ifadelerini kullandı.
43 BİN 200 KİŞİ AŞILANDI
Vali Ümit, kentte devam eden aşılama çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi: 
"43 bin 200 vatandaşımızın aşısı tamamlandı. Sağlık Bakanlığı ilk etapta kentimize 60 bin kişiyi hedef olarak belirledi. 60 bin kişiden 43 bin 200´üne ulaşmış durumdayız. Aşılamaya çok hızlı devam ediyoruz. 180 noktada aşılama ekiplerimiz var. Ayrıca 45 tane de seyyar ekibimiz var."DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN
2021-03-04 10:33:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
YEREL HABERLER Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
Silahla oynarken kendini bacağından vurdu
YEREL HABERLER Silahla oynarken kendini bacağından vurdu
Bolu'da fırtına onlarca çam ağacını devirdi
YEREL HABERLER Bolu'da fırtına onlarca çam ağacını devirdi
Bolu’da karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı devirdi Bolu’da devrilen çam ağaçları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bolu’da karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı ...
Pandemi döneminde israf azaldı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde israf azaldı
Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı Yüksek riskli kentte vaka sayısı 100 binde 83.10 oldu
YEREL HABERLER Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı Yüksek ...
Bolu’da, kafeler 101 gün sonra yeniden hizmete girdi
YEREL HABERLER Bolu’da, kafeler 101 gün sonra yeniden hizmete girdi
Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı