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Bolu’da korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı Valisi Ahmet Ümit: “Sömestir nedeniyle vakalar arttı” “Amacımız haritada maviye dönmek” “Mutasyonlu virüs bizde de var”

İHA

Bolu’da korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı Valisi Ahmet Ümit: “Sömestir nedeniyle vakalar arttı” “Amacımız haritada maviye dönmek” “Mutasyonlu virüs bizde de var”

Bolu'da görülen mutasyonlu virüs vakaları hakkında bilgi veren Vali Ahmet Ümit, "Mutasyonlu virüs bizde de var. Ancak tamamen kontrol altında” dedi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, 1 Mart tarihinden itibaren korona virüsle mücadelede yeni döneme ilişkin alınan tedbirlerle ilgili Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile toplantı yaptı. Vali Ümit başkanlığında yapılan toplantıda korona virüsle mücadelede alınması gereken önlemler görüşüldü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Ümit, vaka artışlarıyla ilgili, "1,5 ay öncesine kadar Bolu, ülkemize göre çok başarılı bir yerdeydi. Ancak son süreç içerisinde gerek sömestir tatili dolayısıyla, gerekse içerisinde bulunduğumuz iyi pozisyonlar nedeniyle vatandaşlarda oluşan rehavet sebebiyle ülkemiz geneline paralel olarak bizde de bir yükselme söz konusu. Bu kapsamda elbette bir takım tedbirler alındı ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir” dedi.

“Kırmızıya da geçebiliriz maviye de”
Amaçlarının mavi rengi yakalamak olduğunu ancak 1 hafta sonra kırmızı renge de dönülebileceğini belirten Ümit, "Biz maalesef turunu renkte yer alıyoruz. Şunu net olarak söylememiz gerekir. Bir hafta sonra turuncudan kırmızıya geçmemiz mümkün. Maviye dönmemiz de mümkün. Hep beraber Bolu olarak Bolulular olarak işe sahip çıktığımızda, birlikte konunun sorumluluğunu aldığımızda, denetleyenler, denetlenenler bunu önemine inandığında bu iş başarılır. Kısa bir süre içerisinde hep beraber birlikte maviye dönebiliriz. Amacımız zaten hep beraber mavi rengi yakalamak. Pozitif vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız. Burada sadece bizim değil, tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. İhbar hatlarımız var. Yeni ihbar hatları kuracağız. Vatandaşlarımız anında ihbar ettiklerinde, konulara anında müdahale edilecek. Mesire yerlerinde de bir takım tedbirler uygulanacaktır” diye konuştu.

“43 bin 200 kişi aşılandı”
Aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ümit, “43 bin 200 vatandaşımızın aşısı tamamlandı. Sağlık Bakanlığı ilk etapta kentimize 60 bin kişiyi hedef olarak belirledi. 60 bin kişiden 43 bin 200’ine ulaşmış durumdayız. Aşılamaya çok hızlı devam ediyoruz. 180 noktada aşılama ekiplerimiz var. Ayrıca 45 tane de seyyar ekibimiz var. İl başarısı olarak ilk 3 ilden biriyiz. Amacımız birinci olmak ve en nihayetinde bütün vatandaşlarımızı aşılamak” şeklinde konuştu.

“Bolu’da mutasyonlu virüs var”
Kentte mutasyonlu virüs taşıyan vakaların olduğunu söyleyen Vali Ümit, “Mutasyon bizim ilimizde de var ama tamamen kontrol altında. Uzmanların söylediğine göre mutasyon çok hızlı yayılıyor. Biz onları kesinlikte kontrol altında tutuyoruz. Her şüpheyi bize bildirebilirler. Biz onları anında kontrol etmek suretiyle pozitif olmaları durumunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Mutasyonlu virüs bizde de var" ifadelerini kullandı.

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