Bolu'da 2 kat artan vaka sayıları endişeye neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da 2 kat artan vaka sayıları endişeye neden oldu

DHA

Bolu'da 2 kat artan vaka sayıları endişeye neden oldu


Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da, 3 hafta önce yüz binde 44,96 olarak açıklanan vaka sayısı, aşırı bir sıçramayla yüz binde 83,10'a yükseldi. Kısa sürede artan vakalar, yüksek risk kategorisinde yer alan kentte endişeye neden oldu.
Bolu'da şubat ayı başında tespit edilen koronavirüs vaka sayısı, aradan geçen üç haftada 2 kat arttı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 binde 44.96 olan vaka sayısı, 1521 Şubat tarihleri arasında her 100 bin nüfusta 75.60'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son toplam vaka sayısının güncel haritasına göre kentteki vaka sayısı daha da artarak 100 binde 83.10 oldu. Kısa sürede artan vakalar kentte endişeye sebep oldu.
DHA mikrofonuna konuşan vatandaşlardan İsmail Özek, "Bitecek bir gün. Dikkat edersen biter. Türkiye´nin her yeri gibi Bolu da kötüye gidiyor. Dikkat etmezsek böyle olur. Evlerde sıkıldık, daraldık ama ne yapalım?" dedi.
'KOCAMAN İNSANLAR MASKESİNİ TAKMIYOR'
Bahattin Öztürk, "Bu vaka sayılarında, devletin hiç suçu yok. Bu milletin suçu, bizim suçumuz. Evimizde oturmuyoruz. Dışarıda, sokakta, kalabalıklardayız. Düğün, nişan, eğlence, taziye yapmayın diyorlar. Kimisi "böyle bir hastalık yok" diyor. Sonra vakalar çoğalıyor. Hala da inançsız insanlar var. Kocaman insanlar maskesini takmıyor. Devlet bunlara ne ceza versin? Verilen ceza da hafif bence" dedi.
'DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU KARARLAR BİZİM İÇİN'
Daha önce koronavirüs hastalığını atlatan Cevdet Demirel ise, "4-5 ay önce hastalandım. 2,5 ay evden dışarı çıkmadım. 14 gün sonra, doktor dışarı çıkabilirsin dediği halde, yine de dışarı çıkmadım. Fakat milletimiz de halkımız da bu saygıya sevgiye uyarsa hastalığı siler geçeriz. Devletimizden Allah razı olsun. Artık 2´ye, 3´e kadar dışarıda durabiliyorum. Devletin vermiş olduğu kararlar bizim için, bizim lehimize" diye konuştu.
'KİMSENİN YANINA YAKLAŞMADAN İŞLERİMİ HALLEDİYORUM'
Kentteki vaka artışlarının kurallara uymakla sonlanacağını belirten Süleyman Alan, "Bu virüsün önlenebilmesin de tek geçer yol; kurallara uymak. Vatandaş dışarıda otuyor ama mesafeye uymayanlar var. Ben yaşlı bir insan olarak çekiniyorum. Kimsenin yanına yaklaşmadan işlerimi hallediyorum, evime dönüyorum. Vatandaşımız alışkın değildi. Koronavirüsün devam ettiğini biliyorduk ama bu toplu görüşmelerden, toplu buluşmalardan tekrar çoğaldığını düşünüyorum. Dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.
'KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ İYİ OLDU'
Kıvanç Laçin kısıtlamaların gevşetilmesinin psikolojik ve ekonomik yönden iyi olduğunu belirterek, "Kısıtlamaların gevşetilmesi iyi oldu. İnsanların buna ihtiyacı vardı. Bir yandan koronavirüsten korunması lazım ama bir yandan da insanların psikolojik durumları var. Maddi durumları var. Bunlar da önemli. Bunların dengede tutulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Süleyman Değerli ise, "Özellikle ev gezmeleri gibi durumlarda vakaların arttığını düşünüyorum. Evet, misafirlik önemli bir konu ama sonuçta hepimiz bu konuya daha çok dikkat etmeliyiz. Özellikle belli bir süre evimizin kapısını kimseye açmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN
2021-03-04 11:39:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı Valisi Ahmet Ümit: “Sömestir nedeniyle vakalar arttı” “Amacımız haritada maviye dönmek” “Mutasyonlu virüs bizde de var”
YEREL HABERLER Bolu’da korona virüs tedbirleri toplantısı ...
Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız
YEREL HABERLER Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her ...
Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
YEREL HABERLER Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
Silahla oynarken kendini bacağından vurdu
YEREL HABERLER Silahla oynarken kendini bacağından vurdu
Bolu'da fırtına onlarca çam ağacını devirdi
YEREL HABERLER Bolu'da fırtına onlarca çam ağacını devirdi
Bolu’da karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı devirdi Bolu’da devrilen çam ağaçları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bolu’da karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı ...
Pandemi döneminde israf azaldı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde israf azaldı
Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı Yüksek riskli kentte vaka sayısı 100 binde 83.10 oldu
YEREL HABERLER Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı Yüksek ...
Bolu’da, kafeler 101 gün sonra yeniden hizmete girdi
YEREL HABERLER Bolu’da, kafeler 101 gün sonra yeniden hizmete girdi
Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı