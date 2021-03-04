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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin kişilik ekip korona virüs denetimine çıktı

İHA

3 bin kişilik ekip korona virüs denetimine çıktı

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında sabah saatlerinde başlayan denetimlerde il genelinde 3 bin kişi görev yaptı. Denetimlere katılan Vali Ahmet Ümit, “İnşallah buradan kazançlı çıkacağız” dedi.
Bolu’da sabah saatlerinden itibaren il genelinde 3 bin kişiden oluşan 862 ekiple birlikte il genelinde korona virüs denetimi yapıldı. Kent merkezinde kafe, restoran ve pazar yerlerinde yapılan denetimlerde vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlere katılan Vali Ahmet Ümit de vatandaşlarla sohbet ederek, korona virüsle mücadelede alınması gereken tedbirleri anlattı.
Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Ümit, kurallara uyulduğunda yarınların daha güzel olacağını belirterek, “Sabah saatlerinden itibaren denetimler başladı. Köylerimiz dahil olmak üzere 3 bin kişi 862 ekiple beraber denetimlerini sürdürüyorlar. Biz aslında denetimden ziyade eğitim, sohbet, hatırlatma ve bazı konuların önemini izah etme çalışmaları yapıyoruz. Son derece faydalı oluyor. Önemli olan komple başlamasıydı. Biz de diğer illerimizle eş zamanlı olarak yapıyoruz. Arkadaşlarımız da gayet memnun. Şuana kadar herhangi bir sorun yok. Vatandaşımız gayet makul bir şekilde sorumluluğunu biliyor. İnşallah buradan kazançlı çıkacağız. Aksi takdirde hep beraber kaybediyoruz. Birçok il okulunu açtı ama biz açamadık. Okullarımızın açılması, işyerlerimizin açıklığının devam etmesi ve bir daha kapanmaması için sadece denetlediğimiz yerler değil, görünmeyen yerlerde herkesin gerekli gayreti göstermeleri kurallara uymaları gerekmektedir. Bu şekilde hareket ettiğimizde yarınlarımız çok daha güzel olacak” dedi.

“Maske önemli bir unsur”
Kontrollü normalleşme sürecinde maskenin önemli bir unsur olduğunu kaydeden Ümit, “Bir şuur oluştu. Ama bunun daha da genişlemesini bekliyoruz. Daha gençlere doğru yayılmasını istiyoruz. Çünkü maske özellikle önemli bir unsur. Çocuklarımız bunu alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Bundan sonra kontrollü normalleşme sürecinin en önemli unsuru olacak. Vatandaşımız konuyla ilgili bilinçlendi ve sahipleniyor” şeklinde konuştu.

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