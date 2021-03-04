Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Olay yerinde hayata döndürülen genç sürücü hastanede öldü

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Bolu’da, önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra motosikletten düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D100 Karayolu Gölköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Emre Günaydın (23) idaresindeki 14 EG 717 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Kadir Akdemir yönetimindeki 14 AAG 498 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran Emre Günaydın yaklaşık 10 dakika boyunca yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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