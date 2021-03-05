TEM’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

İHA

TEM’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Kırımlı idaresindeki Renault marka 44 FR 870 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muharrem Ari yönetimindeki 34 BSS 180 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Ümmühan Kırımlı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ümmühan Kırımlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Olay yerinde hayata döndürülen genç sürücü hastanede öldü
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını ...
Bolu'da koronavirüs denetimleri
YEREL HABERLER Bolu'da koronavirüs denetimleri
3 bin kişilik ekip korona virüs denetimine çıktı
YEREL HABERLER 3 bin kişilik ekip korona virüs denetimine çıktı
Bolu'da 2 kat artan vaka sayıları endişeye neden oldu
YEREL HABERLER Bolu'da 2 kat artan vaka sayıları endişeye neden oldu
Bolu’da korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı Valisi Ahmet Ümit: “Sömestir nedeniyle vakalar arttı” “Amacımız haritada maviye dönmek” “Mutasyonlu virüs bizde de var”
YEREL HABERLER Bolu’da korona virüs tedbirleri toplantısı ...
Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız
YEREL HABERLER Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her ...
Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
YEREL HABERLER Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
Silahla oynarken kendini bacağından vurdu
YEREL HABERLER Silahla oynarken kendini bacağından vurdu
Bolu'da fırtına onlarca çam ağacını devirdi
YEREL HABERLER Bolu'da fırtına onlarca çam ağacını devirdi
Bolu’da karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı devirdi Bolu’da devrilen çam ağaçları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bolu’da karların erimesi ve fırtına onlarca ağacı ...
Pandemi döneminde israf azaldı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde israf azaldı