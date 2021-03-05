Otomobilde 515 gram uyuşturucuyla yakalandı

Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 515 gram bonzai ile yakalanan M.İ. (35) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 515 gram bonzai ele geçirildi. Araç sürücüsü M.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN
2021-03-05 17:53:28
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