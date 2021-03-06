Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU´nun Aladağ bölgesinde, karların erimesiyle baharın müjdecisi kır çiçekleri açtı. Kır çiçeklerinin görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu.
Bolu'nun doğa harikası bölgelerinden biri olan Aladağ'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Eriyen karlarla birlikte baharın habercisi kır çiçekleri de açmaya başladı. Mor ve sarı renkteki kır çiçekleri güzel manzaralar oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-06 08:08:18
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.