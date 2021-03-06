Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU´nun Aladağ bölgesinde, karların erimesiyle baharın müjdecisi kır çiçekleri açtı. Kır çiçeklerinin görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu.

Bolu'nun doğa harikası bölgelerinden biri olan Aladağ'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Eriyen karlarla birlikte baharın habercisi kır çiçekleri de açmaya başladı. Mor ve sarı renkteki kır çiçekleri güzel manzaralar oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-06 08:08:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.