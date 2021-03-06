Bolu’da baharın müjdecisi çiçekler açtı Karların erimesiyle yeşil alanlar açan çiçeklerle renklendi

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Bolu’da, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karların altından açan baharın müjdecisi kır çiçekleri yeşil alanları renklendirdi.

Bolu’da, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan yeşil alanlarda karlar erimeye başladı. Karın erdiği doğa harikalarından birisi olan Aladağ’da baharın müjdecisi kır çiçekleri kendisini gösterdi.

Yeşil alanlarda açan mor ve sarı renkteki kır çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu. Karların henüz yeni erimeye başladığı alanlarda ise, karların altından açan çiçekler görsel şölen oluşturdu.

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