Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 'Güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı tespit edilen Z.Y. (40) adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-06 15:04:25



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