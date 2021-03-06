Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

DHA

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 30 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.Y. (30) ve yanındaki B.P. (32), adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 30 gram kokain ele geçirildi. Sürücü B.Y. ile yanındaki B.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-06 15:07:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi ...
Bolu’da 3 bebek arabası yakan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da 3 bebek arabası yakan şüpheli adliyeye sevk ...
TEM’de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER TEM’de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye ...
Bolu’da baharın müjdecisi çiçekler açtı Karların erimesiyle yeşil alanlar açan çiçeklerle renklendi
YEREL HABERLER Bolu’da baharın müjdecisi çiçekler açtı Karların ...
Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi ...
Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
YEREL HABERLER Bolu'da, dağlarda bahar güzelliği
Bolu’da hayırsever işadamı merhum İzzet Baysal anıldı TBMM Üstün Hizmet Ödüllü hayırsever işadamı ölümünün 21’inci yılında unutulmadı
YEREL HABERLER Bolu’da hayırsever işadamı merhum İzzet Baysal ...
İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde anıldı
Otomobilde 515 gram uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde 515 gram uyuşturucuyla yakalandı
TEM’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER TEM’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Apartmanın 3’üncü katındaki pencereden düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Apartmanın 3’üncü katındaki pencereden düşen kadın ...
TIR'a çarpan otomobilde yaralandı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobilde yaralandı
TEM’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Olay yerinde hayata döndürülen genç sürücü hastanede öldü
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını ...
Bolu'da koronavirüs denetimleri
YEREL HABERLER Bolu'da koronavirüs denetimleri
3 bin kişilik ekip korona virüs denetimine çıktı
YEREL HABERLER 3 bin kişilik ekip korona virüs denetimine çıktı
Bolu'da 2 kat artan vaka sayıları endişeye neden oldu
YEREL HABERLER Bolu'da 2 kat artan vaka sayıları endişeye neden oldu
Bolu’da korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı Valisi Ahmet Ümit: “Sömestir nedeniyle vakalar arttı” “Amacımız haritada maviye dönmek” “Mutasyonlu virüs bizde de var”
YEREL HABERLER Bolu’da korona virüs tedbirleri toplantısı ...
Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız
YEREL HABERLER Bolu Valisi Ümit: Vakaların önüne geçmek için her ...