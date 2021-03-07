Ömer ÇETİNASLAN/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi bazı kesimlerde 30 metreye kadar düştü.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. Sis nedeniyle D-100 Karayolu'nda görüş mesafesi bazı kesimlerde 30 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda aracın kullandığı yolda, araçlar sis nedeniyle trafikte yavaş ilerledi.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN
2021-03-07 16:26:43
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