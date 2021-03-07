Beypiliç Boluspor - Bursaspor: 2-1



Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - STAT: Atatürk

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Mehmet Şengül (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxxx)Fethi (xxx), Aykut (xx), Emin (xx), Oğuzhan (xxx), Burak Asan (xxx), Muhammed (xxx), Gyasi (xx)(Dk.37 Abdullayev xx), Mustafa (xx)(Dk.86 Diouf ), Gökhan (xx)(Dk.90 Marlinho), Hamza (xx)(Dk.46 Kassongo xxxx)

BURSASPOR: Ataberk (x) - İsmail (xx), Taha (xx), Furkan (x), Ozan (x)(Dk.78 Deniz x), Özer (xx)(Dk.63 Onur xx), Burak Altıparmak (xx)(Dk.63 Tuğbey xx), Ramazan (x)(Dk.46 Çağatay xx), Emirhan (xx), Burak Kapacak (xx), Berat (xx) (Dk.63 Batuhan xx)

GOLLER: Dk. 49, Dk. 87 Kassongo (Beypiliç Boluspor) Dk.74 Emin (K.K.) Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Atabek (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Marlinho (Beypiliç Boluspor), Berat Altındiş(Bursaspor) Spor Toto 1. Lig'de Beypiliç Boluspor, evinde Bursapor'u 2-1 mağlup etti.

14´üncü dakikada Oğuzhan´ın yaptığı ortaya Hamza Gür dokunamadı. Böylelikle Boluspor net bir fırsattan yararlanamadı.

22´nci dakikada gelişen Boluspor atağında Gökhan´ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ataberk güçlükle kornere çeldi.

49´uncu dakikada Beypiliç Boluspor atağında Araz´ın şık bir çalımla ceza sahasına girerek yaptığı ortaya arka direkte dokunan Kassongo, topu filelere gönderdi: 1-0.

58´inci dakikada Beypiliç Boluspor atağında, Mustafa´nın pasına hareketlenen Muhammed´in yerden çektiği sert şutu, kaleci Ataberk kornere çeldi.

59´uncu dakikada, Gökhan Sazdağı´nın kaleye gönderdiği şut, kaleci Ataberk´in müdahalesi ile kornere gitti.

61´inci dakikada, Beypiliç Boluspor´da Mustafa´nın gelişine çektiği sert şut, kaleciden geri geldi.

65´inci dakikada Bursaspor atağında, ceza sahası içinde Burak Kapacak´ın kaleye gönderdiği şutu Emin, çizgide yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı.

74´üncü dakikada, Bursaspor atağında, Onur´un ortasında, Emin´in yaptığı ters vuruşa top kendi takımı Boluspor´un ağlarına gitti: 1-1.

87´nci dakikada, Araz´ın yaptığı ortayı Kassongo kafa vuruşu ile gole çevirdi: 2-1.

Karşılaşma Boluspor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-07 18:19:14



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